Депутат предложил провести лотерею среди привитых от Covid-19 екатеринбуржцев

Екатеринбургский депутат Алексей Вихарев сегодня на заседании городской думы предложил провести лотерею, чтобы мотивировать горожан ставить прививки от коронавируса.

«Вакцинация идет очень медленно. Кто хотел привиться, уже сделал это. Остались сомневающиеся люди. Кнут уже всем надоел. Может, нам надо выйти из негативной риторики про ужесточение контроля и запреты, а, к примеру, провести лотерею [среди вакцинированных]. Может быть, не такую дорогостоящую, как в Москве, а попроще, но эффективную, с большим охватом населения. Но тут нам без помощи администрации города не обойтись», – прокомментировал Алексей Вихарев.

Начальник городского департамента социальной и молодежной политики Елена Левина сообщила, что уже получила письменное предложение «медицинской фракции», которую возглавляет Вихарев. «Мы прорабатываем эти вопросы, в том числе с Фондом святой Екатерины», – ответила чиновница.

Напомним, летом в Москве среди привитых от коронавируса разыграли автомобили Renault Logan. На днях мэр столицы Сергей Собянин анонсировал розыгрыш 10 однокомнатных квартир.

В августе российское правительство также организовало лотерею для всех жителей страны – за прививку от Covid-19 можно было выиграть 100 тысяч рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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