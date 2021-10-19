Свердловские гаишники анонсировали «день жестянщика»

Управление ГИБДД по Свердловской области призвало водителей поменять летнюю резину на зимнюю, а также исключить резкие маневры на дорогах. Это связано с изменением погоды.

«В Свердловской области в среду, 20 октября, ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом, а после придут заморозки. Такие данные содержатся в прогнозе погоды. Именно в период выпадения первых осадков, наступления первых заморозков водители провоцируют массу мелких ДТП и заторовые ситуации в крупных городах региона», – сообщили в пресс-службе УГИБДД.

В прошлом году, в октябре, когда произошла смена сезона, зарегистрировано 158 ДТП, сопутствующим фактором совершения которых стало несоответствие шин сезону. В этих ДТП погибли 20 человек и еще 194 были ранены.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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