Трассу Екатеринбург – Тюмень перекроют для установки пешеходного моста

21 октября на 239 км федеральной трассы Р-351 Екатеринбург – Тюмень (возле деревни Маркова) временно перекроют движение транспорта в связи с работами по установке надземного пешеходного перехода.

Как сообщает пресс-служба Уралуправтодора, для безопасного монтажа пролетных строений планируется закрыть движение с 23:00 до 23:40 21октября в обоих направлениях.

Строительство надземного перехода позволит разделить пешеходные и транспортные потоки, повысить безопасность дорожного движения, а также пропускную способность трассы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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