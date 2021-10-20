В регионах Урала после выборов заболеваемость коронавирусом подскочила на 27% (ИНФОГРАФИКА)

Решение о введении нерабочих дней по предложению вице-премьера Татьяны Голиковой может быть принято уже сегодня. В лучшем случае новые коронавирусные каникулы продлятся до конца ноябрьских праздников. Причина – рост заболеваемости Covid-19. В регионах УрФО резкий рост заболеваемости начался еще летом, но к середине сентября оперштабы сообщали о спаде, некоторой нормализации ситуации. После 19 сентября показатель заболеваемости снова пошел вверх.

По официальной статистике 19 сентября в УрФО в целом было зарегистрировано 1458 случаев коронавируса. 19 октября сообщалось о 1858 случаях, то есть рост составил 27,43%, ситуация ухудшилась более чем на четверть. Лидерами роста стали ХМАО и Курганская область – рост заболеваемости за месяц в этих регионах составил более 50 %. Самый низкий процент прироста – в Свердловской и Челябинской областях, по 16 и 18 %. Правда, здесь же – самые высокие абсолютные цифры.

«Новый День» наглядно показывает на графиках, как нарастала заболеваемость коронавирусом в регионах Урала, при наведении на график можно посмотреть цифры за конкретный день.

Карта заболеваемости

Добавим, во всех регионах УрФО ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий работников, причем сделали это осенью, после выборов. Практически везде также начинают вводить пропуска в различные заведения по QR-кодам. Строже всего пока поступили в Курганской области – код понадобится даже для посещения торгового центра. На сегодняшний день решение о введении пропускного режима из регионов УрФО не принято только в Тюменской области, но не исключено, что это произойдет до конца недели.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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