Мужчина ударил ножом своего соседа из-за компьютерной игры

Два жителя Екатеринбурга не смогли договориться, как правильно проходить компьютерную игру, поэтому один из них получил ножевое ранение. Дело направлено в суд. По версии следствия, 29 апреля 2021 года подвыпивший будущий обвиняемый (1978 года рождения) переписывался в мессенджере со своим давним знакомым (1983 года рождения). Переписка переросла в конфликт, поводом которого стала популярная компьютерная игра, где фигурирует военная техника и которую собеседники, вероятно, проходили по-разному.

Потерпевший разозлился на несогласного с его мнением знакомого и предложил тому встретиться лично. Так как мужчины проживали в соседних домах, будущий обвиняемый согласился на встречу, но предварительно взял со своей кухни нож, и уже с ним вышел во двор. Встретив своего знакомого, ревностный любитель компьютерных игр нанес тому два удара ножом в живот. Сейчас мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Как сообщают в прокуратуре Свердловской области, уголовное дело направлено в Верх-Исетский суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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