В Екатеринбурге четыре отдела полиции временно останутся без начальников: руководители подали в отставку

В Екатеринбурге начальники сразу четырех отделов полиции написали заявление об увольнении. В ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что уходят они по собственному желанию и «без какого-либо криминала». На вакантные должности уже рассматривают кандидатов из кадрового резерва, но на это потребуется время.

По данным нашего агентства, заявление об уходе написали начальники ОП №4 Аркадий Ситников, ОП № 10 Андрей Казанцев, ОП № 12 Алексей Мартыненко и ОП № 14 Дмитрий Шишмаков. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что все они уходят из органов на гражданскую службу.

«Действительно, вышеназванные руководители покидают ряды системы МВД, – сообщил «Новому Дню» Валерий Горелых. – Люди это достойные, все они уходят на гражданку по собственному желанию на заслуженный отдых, без какого-либо криминала. […] Кадровое подразделение МВД уже ищет новых руководителей для отделов. Кадровый резерв в МВД всегда составляют заблаговременно, но процесс назначения на новую должность может занять от нескольких дней до нескольких месяцев. Сейчас рассматриваются различные варианты из числа имеющегося резерва. В ближайшее время будет подписан приказ, и мы проинформируем о вновь назначенных руководителях».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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