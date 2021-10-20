Произошло ДТП на Россельбане, разбито три машины

На Кольцовском тракте произошла авария, на Россельбане столкнулось три автомобиля. По предварительным данным, транспортные средства получили серьезные повреждения. На место прибыла скорая и сотрудники ГИБДД.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГИБДД, информации о пострадавших пока не поступало, остальная информация о ДТП будет известна позже. Сейчас на карте «Яндекс» участок дороги на Кольцовском тракте обозначен красным цветом, движение там затруднено.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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