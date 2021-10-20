На Среднем Урале рекорд по количеству случаев Covid-19 за сутки

В Свердловской области очередной рекорд по количеству заболевших ковидом. За минувшие сутки зафиксировано 603 новых случая, в том числе 99 в Екатеринбурге. Общее число в регионе с начала пандемии – 150 105 случаев.

1029 пациентов находятся в больницах в тяжелом состоянии, 731 их них в реанимации, а 483 на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести находятся 8 533 больных. Выписано за сутки 404 человека, а с начала пандемии 136 970 человек.

Количество смертей от коронавируса остается высоким, сегодня зафиксировано 38 случаев, а с начала пандемии 7 124.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 20.10.21

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