«Будет хуже, чем весной 2020 года». Экономисты о последствиях нового возможного локдауна в России

Сегодня решится вопрос, будут ли введены в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Предложение вице-премьера Татьяны Голиковой обсудит на совещании с членами кабмина президент России Владимир Путин. Формат новых ограничений пока неизвестен, но эксперты говорят о вероятном локдауне. «Новый День» спросил у экономистов, как нерабочие дни ударят по бизнесу и ждать ли продления коронавирусных запретов.

«Последствия для экономики будут однозначно отрицательными. Ситуация отличается от весны 2020 года. Тогда локдаун был дольше, было больше неожиданностей, и мало кто понимал, что надо делать. Сейчас тоже многое неясно, какие именно планируются ограничения. В любом случае, такая неопределенность и непоследовательность властей дезориентирует и путает предпринимателей. Сначала говорили, что никаких локдаунов не будет, это исключено, и бизнес был заряжен на такой подход, а потом снова заявляют о необходимости нерабочих дней», – отмечает экономист Константин Селянин. По его словам, в случае новых коронавирусных запретов вновь пострадает бизнес, связанный с путешествиями, отельеры, отчасти развлекательные заведения, которые первыми попадают под ограничения. Крупная промышленность вряд ли что-то потеряет.

«Если введут локдаун в ноябре, будет хуже, чем в прошлый раз. Осень – пик деловой активности, в ноябре и декабре идут основные продажи, в сфере услуг большая выручка. Новые ограничения ударят по всем секторам бизнеса, но прежде всего, пострадает торговля, общепит, сфера услуг. Я не знаю, насколько это затянется. Но мне кажется, одной неделей не ограничится. Если вспомнить прошлый локдаун, тогда тоже ограничения сначала вводились на одну неделю, а потом их продлевали, – говорит председатель свердловского отделения общественной организации «Опора России» Илья Тыщенко. – Наверное, когда идет такой массовый рост заболеваемости, надо что-то делать. Единственное, что хочет бизнес, чтобы это делалось не за его счет. Если федеральное правительство собирается принимать такие непопулярные меры для бизнеса, защищая своих граждан, то предприниматели вправе рассчитывать на меры поддержки. Почему в период нерабочих дней в госучреждениях зарплата сотрудникам выплачивается из бюджета, а бизнес, который также платит налоги, должен делать это за свой счет? Прошлой весной мы это уже проходили. Тогда были меры поддержки от правительства, но они были недостаточными, и не все предприниматели могли ими воспользоваться». Собеседник агентства отметил, что общие потери малого и среднего бизнеса за весенний локдаун 2020 года составили 15-20% от оборота. Многие предприятия до сих пор не восстановились. Рост производственных издержек, стоимости энергоресурсов, ограничения на въезд мигрантов – все это не сильно способствовало улучшению бизнес-климата в стране за последний год, считает Илья Тыщенко.

«Локдаун is coming, сказали вчера. То, о необходимости чего твердили несколько месяцев, похоже, свершается. Однако, вместо того, чтобы провести подобные ограничительные мероприятия своевременно в период летнего нарастания волны, что позволило бы избежать и избыточных смертей и больших экономических потерь, нас огорошивают в самый горячий с точки зрения работы сезон. Для многих бизнесов это будет губительно, карты спутаны и множеству людей, работающих в найме. А собьет ли это волну заболеваемости – вопрос. В жестко вертикальной системе управления, как у самурая: главное – путь, а не результат. Причины игнорирования проблемы и промедления известны», – пишет в «Фейсбуке» еще один эксперт, экономист Константин Юрченко.

Профессор Уральского государственного экономического университета Максим Марамыгин отмечает, что любой локдаун плох для бизнеса. Но сейчас все зависит от того, какие ограничения наложат власти. «Например, локдаун может быть с применением QR-кодов, и это будут мягкие условия. То есть, вакцинированный или переболевший сотрудник сможет работать и ходить по магазинам, например. Жесткие ограничения, которые были весной прошлого года, конечно, негативно отразятся на бизнесе. Я все-таки надеюсь, что если локдаун будет объявлен, то он коснется бюджетной сферы. То есть, образовательные учреждения перейдут на дистанционный режим, государственные структуры ограничат очное общение с гражданами. И все это в меньшей степени заденет реальный сегмет бизнеса. Сейчас это и будет решаться. Страна только-только стала выходить из коронавирусных проблем 2020 года. Это заметно по повышению инвестиционной активности. То есть наша экономика начинает выходить из кризиса, и не хотелось бы этот тренд срывать. И, конечно. Надо проводить больше разъяснительной работы среди населения по вакцинации. Люди у нас такие, что больше верят слухам, чем врачам. Если будет локдаун с QR-кодами, это еще один способ принудить граждан сделать прививку от коронавируса», – прокомментировал Максим Марамыгин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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