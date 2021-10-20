В родительских чатах гуляет фейк о мошенническом опросе по вакцинации от коронавируса

В родительских чатах Екатеринбурга распространяются сообщения, связанные с неким опросом на тему вакцинации от Covid-19. Якобы полиция предупреждает о новом виде мошенничества, которое приводит к блокировке телефона и краже данных банковской карты. В ГУ МВД по Свердловской области и региональном оперштабе опровергли эту информацию.

«Мошенники периодически изобретают новые схемы обмана людей. Правоохранительные органы никогда не просят по телефону совершить какую-либо финансовую операция, либо предоставить персональные данные человека. Убедиться в том, что вам звонят злоумышленники, можно очень просто: необходимо позвонить в организацию, сотрудником которой представляется звонящий, по номерам телефона, размещённым на официальном сайте ведомства. При этом с настороженностью следует относиться и к подобным рассылкам: отделами полиции, расположенными в муниципальных образованиях Свердловской области, просьб о распространении такого предостережения никуда не направлялось. По имеющейся информации подобные информационные утки распространялись и в других регионах нашей страны», – сообщил пресс-секретарь полицейского Главка Валерий Горелых.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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