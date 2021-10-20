На Свердловскую область идут дожди с мокрым снегом

Свердловское ГУ МЧС предупредило об ухудшении погоды. По данным синоптиков, 21 и 22 октября местами ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя со снегом, налипание мокрого снега на провода, на дорогах – гололед.

«Автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными. При управлении транспортным средством соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. По возможности ограничить дальние поездки. Налипание мокрого снега на провода и деревья может привести к аварийным ситуациям на системах энергоснабжения и связи», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Спасатели просят жителей области ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, воздержаться от туристических походов. При возникновении опасных ситуаций следует обращаться по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 20.10.21

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