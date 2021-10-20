Голикова назвала Свердловскую область в числе регионов, где хуже всего ситуация со смертностью от Covid-19

Вице-премьер России Татьяна Голикова во время видеоконференции Владимира Путина с членами правительства назвала Свердловскую область в числе регионов, где наиболее напряженная ситуация со смертностью, а также с тяжелым течением коронавируса, когда пациентам требуется подключение к аппаратам ИВЛ.

По данным «Нового Дня», за все время пандемии в Свердловской области умерло 7124 человека, процент летальности – 4,75%. По этому показателю регион находится на 10-м месте по России.

Добавим, что соседнюю Челябинскую область Голикова упомянула в числе худших по количеству вакцинированных жителей. На вчерашний день уровень коллективного иммунитета там был 33% (в Свердловской области – 39%).

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 20.10.21

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