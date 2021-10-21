Рабочий разбился, упав в шахту лифта с 17-го этажа

Молодой человек, работавший на стройке в Екатеринбурге, погиб, упав в шахту лифта с 17-го этажа строящегося дома.

Как сообщили в СУ СКР, трагедия случилась вечером 18 октября на улице Готвальда в Железнодорожном районе. 20-летний рабочий поднимал строительные материалы с 15 на 17 этаж через шахту лифта и по неустановленной пока причине упал в нее. Молодой человек разбился насмерть. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Для определения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза.

В городской полиции добавили, что личность погибшего установлена. Он не был судим и работал на стройке по договору подряда.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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