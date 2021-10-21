Площадь тлеющих торфяников сократилась до 2,9 га (ФОТО)

На юге Екатеринбурга остались три очага тлеющего торфяника, один большой и два поменьше, общей площадью 2,9 га. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области.

Сейчас пожарные продолжают обводнение территории торфяника. Также на месте работает тяжелая техника. Экскаваторы поднимают торф из нижних слоев для его проливки и охлаждения. Вода круглосуточно поступает от близлежащих водоемов. Всего в тушении тлеющего торфяника задействованы более 270 человек и 103 единицы спецтехники.

Как уже сообщал «Новый День», загоревшийся на юге города торфяник начал дымить с начала октября. Тогда же Роспотребнадзор начал отслеживать состояние атмосферного воздуха. Сегодня специалисты выявили загрязнение в микрорайонах Солнечный и Ботанический.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 21.10.21

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