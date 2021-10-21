Ученые рассказали, какой иммунитет сильнее: естественный или прививочный

В России многие люди, отказывающиеся от вакцинации от коронавируса, апеллируют к тому, что «естественный» иммунитет сильнее «прививочного». На вопрос, что обеспечивает лучшую защиту – перенесенная болезнь или вакцина, «Новому Дню» ответил президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН академик Валерий Черешнев. «Мнения противоположные. Но среди иммунологов – да, мы говорим, что перенесенное заболевание вызывает стойкий иммунитет на более длительный срок. Вакцины в этом плане уступают. При одних вакцинах иммунитет держится полгода-год, при других – несколько месяцев – и исчезает. «Спутник» и «Пфайзер» показали более 90% эффективности. Но да: перенесенное заболевание вызывает более стойкий иммунитет», – отметил он.

Академик привел пример с вакциной АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина). «Когда в XX веке во Франции умер ребенок от анафилактического шока, многие люди не стали прививать своих детей. Через 20-30 лет эти дети стали мамами, папами и тоже не прививают детей. Ребенок приходит домой – заражает дифтерией взрослых. И полоса смертности у взрослых в 90-е была среди тех, кто не прививался в детском возрасте. Если вас провакцинировали против дифтерии в детстве, то защита на всю жизнь. А если во взрослом, то нужна ревакцинация. Чем моложе организм, который встретился с антигеном, тем дольше память сохраняется у иммунитета», – добавил Черешнев.

Главный научный сотрудник лаборатории иммунологии воспаления Института иммунологии и физиологии УрО РАН, главный детский иммунолог свердловского минздрава, профессор, доктор медицинских наук Ирина Тузанкина объяснила, что прививка делается не только для защиты одного организма. «Мы прививаемся для того, чтобы не дать вирусу курсировать среди популяции и мутировать. Организмы, которые встречались с вирусом после вакцины, адекватно реагируют на заболевание. Расчет на это. Но каждый организм у нас должен быть полноценен: накормлен, тренирован и устойчив от стресса», – добавила она.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Екатерина Норсеева

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