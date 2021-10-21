Новый ковид-рекорд в Свердловской области – 610 случаев в сутки

Свердловская область обновила суточный максимум: 610 новых случаев Covid-19. Теперь растет число заражений и в Екатеринбурге, там выявлено 128 заболевших.

По данным регионального оперативного штаба, 1012 пациентов находятся в тяжелом состоянии, более половины из них лежат в реанимациях, а 486 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 8 650 больных госпитализированы в состоянии средней тяжести. За сутки скончались 36 свердловчан. С начала пандемии коронавирус унес жизни 7 160 уральцев.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 21.10.21

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