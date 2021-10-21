Заксо перенесло заседание из-за нерабочих дней

Совет заксобрания решил перенести очередное пленарное заседание со 2 на 16 ноября. Это связано с президентским указом о нерабочих днях 30 октября – 7 ноября.

Как сообщили в пресс-службе заксо, спикер Людмила Бабушкина предложила совместить на заседании 16 ноября вопросы двух повесток. Пока в проекте повестки 55 вопросов, в том числе изменения в действующий закон о бюджете Свердловской области.

Также Бабушкина напомнила, что в ближайшее время в заксобрание поступит из областного правительства проект бюджета на 2022 год и плановый период.

«Обращаю внимание руководителей профильных комитетов законодательного собрания на необходимость после внесения проекта закона о бюджете Свердловской области на 2022 год и плановый период оперативно рассмотреть и представить в комитет по бюджету, финансам и налогам заключения на этот законопроект. Мы планируем рассмотреть его в ходе заседания 16-17 ноября», – сообщила председатель заксо.

Уже с 18 ноября приступит к работе временная согласительная комиссия по бюджету. Как обычно, в нее войдут 30 депутатов заксо и столько же представителей правительства.

Кроме того, на ближайшем заседании планируется утвердить положения о комитетах заксобрания.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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