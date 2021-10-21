Иммунолог: к декабрю добиться минимального коллективного иммунитета 60% не получится

Коллективный иммунитет в России, который в общей массе дают переболевшие коронавирусом и привитые, немногим выше 40%. До первого декабря в стране не успеют привить 20-30% взрослого населения. При больших темпах вакцинации потребуется минимум два месяца. И только затем заболеваемость может пойти на спад.

«Вакцинированных двумя дозами «Спутника» у нас 36 миллионов из 146 миллионов жителей страны. Треть населения – дети, которых прививать нельзя. Итого – 110 миллионов взрослых, из которых вакцинировано примерно 35%. Еще 8 миллионов человек переболели коронавирусом, то есть иммунитет – около 43%. Конечно, мы не успеем вакцинировать к 1 декабря даже минимальные 60% взрослого населения, – рассказал сегодня на пресс-конференции в ТАСС научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН академик Валерий Черешнев. – Если дать еще хотя бы месяца два, если начать вакцинировать детей, то этого будет достаточно, чтобы подойти к 60-70% коллективного иммунитета. И тогда мы увидим совсем другие цифры заболеваемости».

Москва, Екатеринбург, Ольга Тарасова

Москва, Екатеринбург. Другие новости 21.10.21

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