Иммунолог: настоящая вакцина от Covid-19 появится через 4-5 лет

В России продолжаются разработки новых вакцин от Covid-19. В частности, этим занимаются в научном центре имени Гамалеи, где создали «Спутник V». Новые препараты необходимы, так как циклы между вспышками новых вирусов сокращаются, отмечают ученые.

Как рассказал на пресс-конференции президент Российского научного общества иммунологов и академик УрО РАН Валерий Черешнев, в центре Гамалеи сейчас разрабатывают новые генетические вакцины, взамен векторным вакцинам на основе живого аденовируса. Сам аденовирус вызывает легкое простудное заболевание у человека, но в вакцине используется его вектор – вирус, лишенный гена размножения. Вектор переносит генетический материал из другого вируса в клетку, и таким образом в организме вырабатываются антитела. «Вакцинация против коронавируса проводится через каждые шесть месяцев, но ревакцинации проходят на разных подложках. В организм человека вводят разные векторы, так как если вводить один и тот же вектор, то часть иммунитета уйдет на защиту от этого конкретного аденовируса, и эффективность повторной прививки будет меньше. Разработчики переходят на генетические вакцины, так как они многокомпонентные – но не за счет других вирусов, а за счет антигенов, присущих конкретному вирусу. Настоящая вакцина (то есть, долговременная – прим. ред.) будет сделана через 4-5 лет, после испытаний, исследований побочных эффектов. Может быть, это будет «Спутник», а может, и другая вакцина», – пояснил Черешнев.

Главный детский иммунолог Свердловской области Ирина Тузанкина добавила, что в мире не существует вакцин с 100% защитой от болезни. «Когда вы слышите, что у какого-то препарата эффективность 100% – это спекуляция. Не может быть такого эффекта в живом организме. Живой организм индивидуален, и ни один искусственный интеллект не может учесть все нюансы. Поэтому медицина задействует общие механизмы [при вакцинации]», – заявила врач. Валерий Черешнев считает, что ученым и обществу нужно быть готовыми к встрече новых вирусов.

Классификация человеческих коронавирусов отсчитывается с 1965 года. Первый коронавирус вызывал обычный насморк. В 2001-2002 году в Китае появился возбудитель атипичной пневмонии SARS-CoV и вскоре исчез. В 2012 году в Саудовской Аравии распространился вирус MERS-CoV, вызывавший ближневосточный респираторный синдром. Вспышки заболевания фиксировались в 20 странах. Сейчас идет пандемия Covid-19 – и это уже четвертый вид коронавируса, с которым столкнулось человечество. «Нам известно о 12 видах коронавируса, присущих человеку. Пока проявили себя четыре. Сроки вспышек вирусов укорачиваются, поэтому надо быть готовыми. SARS-CoV не пошел далеко, многие люди переболели, создали коллективный иммунитет. Этого было достаточно, чтобы вирус затаился. У MERS-CoV была высокая летальность, достигала 14%. Но этот штамм не пошел по миру, заболевание фиксировалось только в 20 странах. А через восемь лет уже появился Covid-19», – отметил иммунолог.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Ольга Тарасова

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