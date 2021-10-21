Можно ли откосить от армии, если заболел ковидом: терапевт рассказал, как можно получить отсрочку

Призовут ли в армию, если заболел ковидом? Грипп и ОРВИ – сезонные заболевания, если болеешь ими, отсрочку от армии не дают. «Новый День» выяснил, при каких болезнях можно получить отсрочку, и входит ли в этот список Covid-19.

Как сообщил «Новому Дню» терапевт общей практики Александр Согрин, работающий в одной из больниц Екатеринбурга, грипп и ОРВИ не входят в список заболеваний, которые дают призывнику право на отсрочку.

«Если перед тем, как прийти в военкомат, у призывника поднялась температура, появились симптомы простуды, гриппа, ОРВИ, нужно позвонить в военкомат и сообщить о своей болезни, – сообщил «Новому Дню» Александр Согрин. – В этот же день нести никакие справки никуда не надо. У меня был случай, когда ко мне на прием пришел полуживой восемнадцатилетний ребенок с температурой 38, и просил дать справку для военкомата. Дело в том, что этот мальчик не сдал ЕГЭ по какому-то предмету, потому что заболел в день экзамена, но справку в этот же день не взял. А по правилам, если ты не являешься на ЕГЭ и не предоставляешь по месту учебы справку о болезни, тебя отмечают, как не явившегося, и получается, что с ЕГЭ ты пролетаешь. Так вот этот ребенок не поступил в вуз из-за этого и решил пойти в армию, но прямо перед отправкой заболел. Так он пришел ко мне, чтобы получить справку о болезни для военкомата, иначе вдруг его посадят в тюрьму как дезертира. Я уверяю, в военкомате не так строго, как на ЕГЭ. Спокойно лечитесь, вызывайте врача, предоставить больничный вы сможете после выздоровления, и уже потом отправитесь на сборы».

Как пояснил терапевт, с ковидом ситуация примерно такая же. Заболевание не является причиной для полугодовой отсрочки, но призывник может спокойно лечиться дома и только после полного выздоровления прибыть в военкомат. И даже заболевание проходит бессимптомно, призывника не отправят служить – на сборах всем будущим солдатам делают экспресс-тест на ковид.

«В случае появления симптомов заболевания гражданин обращается в поликлинику по месту жительства, – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Центрального военного округа. – Если в военкомате при тестировании у гражданина положительный результат теста на ковид, то данный гражданин отправляется к месту жительства для прохождения лечения, и после выздоровления прибывает снова в военкомат, где снова проходит тестирование. Если же гражданин не вылечивается, то, соответственно, он не будет призван в этот период на военную службу», – отметили в ЦВО.

Вероятно, единственный способ не пойти в армию из-за ковида – это не вылечиться от него.

Осенний призыв 2021 года мало чем отличается от прошлых, проходивших в ковидную пору: экспресс-тесты на Covid-19 для призывников, санобработка транспортных средств, доставляющих ребят на сборные пункты, обработка помещений, использование СИЗ и так далее. Поэтому, по заявлению ЦВО, шанс подхватить коронавирус – достаточно небольшой.

«ОРВИ, грипп и теперь ковид от армии не спасут, но есть ряд других заболеваний, которые либо выявляют на призывной комиссии, либо они появляются за достаточно короткий срок, – говорит Александр Согрин. – Категорию «Г» – то есть «временно негоден к военной службе» присваивают молодым людям со следующими недугами.

1. Заболевания кожи, то есть если внезапно образовалась сыпь или фурункул. Иногда ее можно спутать с аллергией, но отсрочку в таких случаях предоставляют.

2. Инфекционные или венерические заболевания (я крайне не рекомендую заражаться этим специально, легче отслужить, чем лечить такие важные системы).

3. Заболевания мочеполовой системы: простатиты, ранения и ушибы половых органов (опять же призываю не наносить себе увечья, это того не стоит, поверьте).

4. Сбои в работе эндокринной системы и недовес.

5. Временное нарушение зрения и слуха, а также болезни глаз.

6. Обострение хронических заболеваний.

7. Механические травмы. Даже в фильмах показывают, как призывники ломают себе конечности, чтобы избежать призыва в армию, но вообще-то за такое можно получить административное или даже уголовное наказание, если умышленное нанесение увечий будет доказано. А еще если, к примеру, вас избили перед отправлением, отсрочка, конечно, полагается. Вот только в таком случае в обязательном порядке придется писать заявление в полицию. А если нападавшим по чистой случайности окажется ваш друг… Тогда ему светит уголовное наказание. Лучше не испытывать судьбу и не подставлять друзей», – считает Александр Согрин.

Он отметил, что откосить от армии по состоянию здоровья уже перед самой отправкой не получится (часто на этот способ надеются призывники, которые уверены в том, что негодны). Терапевт советует грамотно проходить медкомиссию: не полагаться всецело на военкомат, а самостоятельно проходить обследования, ведь на призывной комиссии из-за большого потока людей медики могут пропустить проблемы, которые позволят не служить. Александр Согрин советует самостоятельно сходить и проверить зрение, сердце, посетить хирурга, дерматолога и аллерголога.

«Последний совет, который я хочу дать, – призывники, не выбивайте себе зубы. Я видел случаи, когда молодые люди специально лишали себя зубов, а для того чтобы получить категорию «Д» (негоден), должно не хватать восьми. Вот просто не надо так. Зубы – это очень больно и дорого. Поберегите кошелек, сходите в армию».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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