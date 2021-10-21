«Вакцинировался от Covid-19 семь раз подряд»: объясняем, почему нельзя часто делать прививку

В России появились люди, которые поставили прививку от коронавируса до семи раз подряд, причем испытали на себе разные вакцины. Некоторые считают, что так они сильнее стимулируют иммунитет для выработки антител и защиты от реального вируса. Но ученые говорят: это не так. Для ревакцинации есть четкие сроки и схемы. Их нарушение может привести к иммунодефициту.

О необычных случаях рассказал сегодня на пресс-конференции научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН академик Валерий Черешнев. По его словам, он знаком с человеком, который сделал уже семь (!) прививок от коронавируса. На вопрос ученого, зачем, мужчина ответил, что надеется на более эффективную защиту от вируса.

«Но это не так. Когда вы делаете ревакцинацию не в оптимальные сроки и не оптимальной дозой, вы истощаете свою иммунную систему, что приводит к иммунодефициту. Не надо перебарщивать», – посоветовал Черешнев.

Проходить повторный курс вакцинации от коронавируса стоит не ранее чем через полгода после завершения первого курса, – такие же рекомендации указаны и в инструкции к «Спутнику V».

«Когда [разработчик вакцины] Гинзбург полтора года назад говорил о первых испытаниях «Спутника V», отмечалось, что если вакцина будет действовать так же, как основанная на векторе против лихорадки Эбола, то иммунной защиты хватит на 1,5-2 года. Но в случае с коронавирусом не так. Мы видим, что через полгода титры антител могут быть еще высокими, а [лейкоцитарный] иммунитет снижается. Чтобы клетки иммунной памяти могли дать более быстрый ответ вирусу, для этого и нужна ревакцинация. Между ревакцинациями должно проходить не более года», – рассказал Черешнев.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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