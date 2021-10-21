На Урал идет мощный снегопад

В Свердловской и Челябинской областях, Пермском крае объявлено штормовое предупреждение – в ближайшие сутки в регионе ожидаются сильные снегопады, а также гололед и налипание снега на провода. По информации Уральского метеобюро, непогода может прийти уже сегодня вечером. Причем на Южном Урале все будет сопровождаться усилением ветра до 15 метров в секунду.

«Просим водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям», – напомнили в пресс-службе Уралуправтодора.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 21.10.21

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