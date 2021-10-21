В Свердловской области распределили губернаторские гранты на социальные проекты

В Свердловской области в этом году впервые распределили гранты на социальные бизнес-проекты. Губернатор Евгений Куйвашев распорядился выделить из бюджета 3 миллиона рублей. Заявки подавали 23 предпринимателя, победителями стали семь компаний, они получат до 500 тысяч рублей.

В министерстве инвестиций и развития Свердловской области отметили: несмотря на то, что конкурс проводился первый раз, компании проявили активность. Почти все заявители претендовали на максимальный размер гранта – 500 тысяч рублей, соответственно, и сами готовы инвестировать столько же в проекты, которые решают социальные задачи.

Победителями стали сразу две компании из Нижнего Тагила: одна организует детский досуг с изучением английского языка, вторая занимается адаптацией детей с особенностями развития. Грант также получат компания «Круст», которая производит товары для реабилитации людей с ограниченными возможностями, Ревдинский завод светотехнических изделий, Режевское предприятие «Элтиз», екатеринбургская компания «Эпос», где трудятся люди с инвалидностью, в том числе полностью незрячие.

«Сегодня на предприятии трудоустроены 27 человек с инвалидностью – это 71% от общей численности работников. Эта мера поддержки очень актуальна для нас, это стабильность для каждого члена нашего коллектива», – отметила руководитель компании «Эпос» Ольга Егорова.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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