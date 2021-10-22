Роспотребнадзор не нашел вредных примесей в воздухе Екатеринбурга

Утром 22 октября эксперты свердловского управления Роспотребнадзора не нашли вредных примесей в атмосферном воздухе Екатеринбурга.

«Согласно результатам исследований проб, отобранных по адресам: ул. Счастливая, 6, ул. Мичурина, 98, ул. Родонитовая, 21, ул. Лучистая, ул. Репина, 101, ул. Михеева, 2, в атмосферном воздухе не выявлено превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ», – сообщили в ведомстве.

Тем не менее, до 20:00 сегодняшнего дня продолжает действовать предупреждение Уралгидрометцентра о неблагоприятных условиях для рассеивания вредных примесей в атмосфере, объявленное 18 октября.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 22.10.21

22 октября в Свердловской области ожидаются следующие события. / После массового отравления в Свердловской области изъято более 12 тонн суррогатного алкоголя. / Архивы «Нового Дня» о шарлатанах под маской медиков. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»