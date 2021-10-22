Ограничений на въезд и выезд из Свердловской области не будет

Свердловская область не будет вводить на период нерабочих дней ограничения на въезд и выезд из региона. Замгубернатора Павел Креков пояснил, что в этом вопросе регион подчиняется общим правилам, которые действуют в стране.

Это означает, что уральцы смогут спокойно в период длинных выходных улететь на отдых в другой регион России, либо в другую страну. Аэропорт, ж/д вокзалы будут работать в обычном режиме. Никаких дополнительных ограничений не вводится, за исключением тех, которые уже действуют. Однако Роспотребнадзор рекомендует свердловчанам оставаться дома.

Кроме того, Павел Креков сообщил, что парки и прогулочные зоны в Свердловской области закрывать тоже не будут, как это было в период майских нерабочих дней.

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