В полпредстве обсудят ситуацию с ковидом на Урале

Сейчас в резиденции полномочного представителя президента России на Урале начинается совещание по поводу ситуации с коронавирусом в УрФО и предстоящими нерабочими днями. Совещание пройдет по видео-конференц-связи. Кто будет представлять Свердловскую область, пока неизвестно – губернатор Евгений Куйвашев официально находится в отпуске до 11 ноября. Однако вчера, по словам его заместителя Павла Крекова, он провел совещание правительства региона по поводу введения нерабочих дней на Среднем Урале.

Они, напомним, начнутся с 30 октября и продлятся до 7 ноября включительно. Однако никто сейчас не может спрогнозировать, будут ли они продлены – Кремль дал регионам возможность устанавливать сроки самостоятельно.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 22.10.21

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