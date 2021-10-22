В Свердловской области занято 92% ковидных коек, выздоравливающих отправляют долечиваться в санатории

В медучреждениях Свердловской области остается 8% свободного коечного фонда для лечения пациентов с Covid-19. Кислородные разводки дополнительно установлены в педиатрических отделениях больниц, так как появились тяжелые формы коронавируса у детей. Всего кислородом обеспечено 70% ковидных коек. Об этом сообщил на брифинге вице-губернатор Павел Креков.

«В регионе достаточно ковидных коек. С учетом ритмичной выписки пациентов мы имеем примерный баланс, который позволяет не открывать новые койки. Но ситуация может измениться, и теоретически мы к этому готовы. Мы также открываем койки долечивания в санаториях и профилакториях для больных с легкой и средней формой коронавируса, которые уже не нуждаются в интенсивной терапии и кислородной поддержке. Это позволяет разгружать основной коечный фонд. Нам нужно сохранять плановую кардиологическую и онкологическую помощь. Областная больница, онкодиспансер и еще ряд учреждений на территории области работают с нековидными пациентами в полном объеме», – сообщил чиновник.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 22.10.21

В полпредстве обсудят ситуацию с ковидом на Урале. / Лица старше 65 лет должны уйти на самоизоляцию. / Власти рассказали, как будут проводить массовые мероприятия в период ограничений. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»