День народного единства в Екатеринбурге снова пройдет онлайн

День народного единства, как и в прошлом году, пройдет в онлайн-режиме. Как сообщил свердловский вице-губернатор Павел Креков, максимальное количество праздничных мероприятий пройдет дистанционно, а немногочисленные уличные акции будут организованы с соблюдением санитарных норм. В них смогут поучаствовать не более 500 человек с иммунитетом от ковида, то есть вакцинированные или переболевшие.

В пресс-службе СРО «Единая Россия» агентству рассказали, что на 4 ноября планируются только флешмобы в соцсетях. Часть партийных волонтеров будут раздавать на улицах Екатеринбурга ленточки с триколором.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 22.10.21

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