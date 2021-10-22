Еще 619 случаев в сутки. Свердловская область обновила ковид-рекорд

Заболеваемость коронавирусом продолжает расти в Свердловской области. За минувшие сутки было выявлено 619 новых случаев Covid-19, это очередной суточный рекорд с начала пандемии.

По данным регионального оперштаба, 1020 пациентов в тяжелом состоянии, из них 477 подключены к аппаратам ИВЛ. В средней тяжести находятся 8 781 свердловчанин. За сутки зарегистрировано 33 летальных исхода. Общее число жертв пандемии в Свердловской области уже 7 193 человека.

Добавим, что всего в регионе остаются свободными только 8% коек для лечения больных коронавирусом. Кислородные разводки появились в педиатрических отделениях, так как есть случаи тяжелого течения Covid-19 у детей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 22.10.21

В России установлены новые максимумы заболевших и умерших от Covid-19 за сутки. / У перевернувшегося под Кушвой автобуса были сильно изношены покрышки. / Роспотребнадзор объявил сезон клещей закрытым. Заболевших энцефалитом стало вдвое больше. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»