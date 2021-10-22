В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

Специалисты ГУ МЧС Свердловской области предупреждают о неблагоприятных погодных условиях.

По данным синоптиков, в субботу, 23 октября в регионе местами ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с. Спасатели советуют гражданам соблюдать меры безопасности. Находясь в доме или в квартире, следует закрыть все форточки и окна, отключить электричество и газ. Безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице, немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании. Не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. Не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и другим плохо закрепленным конструкциям. Держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев.

По прогнозу Уралгидрометцентра, завтра в области ожидаются также дожди, местами умеренные.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 22.10.21

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