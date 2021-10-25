Образовательная экспедиция мэров российских городов прошла в Академическом (ФОТО)

В столице Среднего Урала продолжается реализация масштабного образовательного проекта для городских управленцев.

Программа Master of Public Administration разработана по инициативе ВЭБ.РФ совместно с экспертами Московской школы управления «Сколково» в партнерстве с институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», НИУ «Высшая школа экономки» и Российской экономической школой (РЭШ). Обучение по ней проходят представители 100 крупнейших городов России. В программе 14 образовательных модуля, восемь из которых проходит в очном формате, четыре – в онлайн-режиме, также предусмотрены две выездные стажировки.

«Нам важно, чтобы участники программы имели возможность получить практическую информацию «из первых рук» и познакомиться с лучшими российскими девелоперскими проектами», – отмечают организаторы.

Изучение модуля «Комплексная жилищная застройка и благоустройство» проходит в трех активно развивающихся городах России – Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде. В столице Среднего Урала гости познакомились с Академическим районом.

«Пример Академического наглядно демонстрирует возможности и преимущества комплексного подхода к освоению территории, – комментирует Павел Петриченко, заместитель генерального директора АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). – Комплексным стало и знакомство с ходом его реализации. Мы побывали кварталах «Близкий» и Eleven, показали гостям новую жилую застройку, социальную инфраструктуру, познакомили с организацией дворовых пространств. Представили энергоэффективные решения, систему безопасности района, продемонстрировали видеонаблюдение и многое другое. В Академическом накоплен колоссальный опыт, который, безусловно, может быть использован в других регионах России».

Фото предоставлены ЧУ ДПО Институт «Стрелка»

Екатеринбург, Тамара Барабанова

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