Мошенники под видом медработников обманывают пожилых, предлагая прививку от Covid-19

На Среднем Урале зафиксирован первый случай обмана пенсионерки лжемедработниками, сообщают в региональном управлении МВД.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в Сысерти к женщине 1938 года рождения пришли домой две женщины. Они представились сотрудницами медицинской организации.

Пока одна уговаривала пенсионерку сделать прививку, сообщница незаметно прошла в спальню, где похитила из кармана халата полмиллиона рублей.

Искать мошенниц начала полиция. В ведомстве просят свердловчан, прежде чем открыть дверь незнакомцам, сначала проверить их данные. Для этого нужно позвонить в организацию, которую представляют визитеры, и узнать, действительно ли там есть такие работники.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 23.10.21

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