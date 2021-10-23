Мошенники под видом медработников обманывают пожилых, предлагая прививку от Covid-19

На Среднем Урале зафиксирован первый случай обмана пенсионерки лжемедработниками, сообщают в региональном управлении МВД.
Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в Сысерти к женщине 1938 года рождения пришли домой две женщины. Они представились сотрудницами медицинской организации.
Пока одна уговаривала пенсионерку сделать прививку, сообщница незаметно прошла в спальню, где похитила из кармана халата полмиллиона рублей.
Искать мошенниц начала полиция. В ведомстве просят свердловчан, прежде чем открыть дверь незнакомцам, сначала проверить их данные. Для этого нужно позвонить в организацию, которую представляют визитеры, и узнать, действительно ли там есть такие работники.
Екатеринбург, Никита Кондрашин
Екатеринбург. Другие новости 23.10.21
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