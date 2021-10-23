В Свердловской области установлен рекорд по числу заболевших Covid-19

на Среднем Урале за минувшие сутки выявлено 626 случаев Covid-19, в том числе 97 в Екатеринбурге. Это рекордное количество новых случаев за всю пандемию.

По официальным данным, с начала пандемии заболели 151 960 человек. Оперативный штаб подтвердил смерть еще 34 пациентов от коронавируса. Всего с начала пандемии от вируса умерли 7227 свердловчан.

В тяжелом состоянии находятся 1034 человек, 499 из них подключены к аппарату ИВЛ.

Выписано за сутки 429 человек, общее число выздоровевших достигло 138 218.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 23.10.21

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