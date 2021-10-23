В Екатеринбург из-за ковидных ограничений не привезут пояс девы Марии (ФОТО)

В столицу Урала не привезут часть пояса Пресвятой Богородицы. Такое решение принято из-за эпидемиологической обстановки, сообщают в Екатеринбургской епархии.
Планировалось привезти святыню 26 октября, а пробыть она в городе должна была до 31 числа. Теперь это событие отложено на неопределённый срок.
Екатеринбург, Никита Кондрашин
Екатеринбург. Другие новости 23.10.21
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