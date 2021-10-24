«Уралочка» вылетела из Кубка России по волейболу

Волейболистки екатеринбургской «Уралочки-НТМК» обыграли казанское «Динамо-Ак Барс», но не вышли в финал Кубка России.

Заключительная игра полуфинального этапа группы В прошла в Туле и завершилась со счетом 2:3 (19:25, 25:19, 25:19, 26:28, 11:15). Свердловчанки, уступая по ходу встречи, выиграли 4 сет и перевели матч на тай-брейк. Заключительный пятый отрезок игры они оставили за собой со счетом 11:15.

Первые две игры группового этапа «Уралочка» проиграла, поэтому, несмотря на победу, по сумме трех матчей уральская команда с 2 очками не смогла пробиться в Финал четырех. Из группы с 7 очками вышло казанское «Динамо».

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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