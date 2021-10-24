В Тагиле жителей попросили помочь с доставкой медиков к детям

В Нижнем Тагиле Детской городской больнице требуются волонтеры-автовладельцы для поездок с врачами на детские вызовы. Об этом в местном паблике сообщил работник медучреждения.

«Уважаемые автолюбители – папы, мамы. Обращаюсь за помощью в оказании волонтерской помощи в Детскую городскую больницу для обслуживания вызовов к заболевшим деткам, в выходные дни. В последнее время в городе возросло более чем в три раза количество заболевших детей и мы физически не стали справляться с доставкой медперсонала к маленьким пациентам. (Работы на 3 – 4 часа в субботу и в воскресенье)»

«Новый День» связался с работником, мужчина сказал, что после публикации сразу нашлись люди: «это была разовая просьба, люди откликнулись, помогли. Просто в эти выходные большой наплыв был».

Нижний Тагил, Никита Кондрашин

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