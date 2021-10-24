633 случая за сутки: на Среднем Урале снова обновлен рекорд по числу заболевших Covid-19

В Свердловской области за сутки выявлено 633 случая Covid-19, в том числе 164 в Екатеринбурге. Это рекордное число новых случаев за пандемию.

По официальным данным, сейчас в тяжелом состоянии находятся 1112 человек, 503 из них подключены к аппарату ИВЛ. Оперативный штаб подтвердил смерть еще 31 пациента от коронавируса. За время пандемии от вируса умерло 7 258 свердловчан.

Всего с начала пандемии заболели 152 593 человека. Выписано за сутки 435 человек, а общее число достигло 138 653.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 24.10.21

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