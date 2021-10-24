«Годар, как и Тарантино, боготворил его» – в Екатеринбурге идет неделя фильмов режиссера Дзиги Вертова

В Екатеринбурге в Доме кино проходит футуроспектива «Киноглаз. Киноки. Вертов». Это серия кинопоказов произведений советского режиссера Дзиги Вертова. В среду зрителям покажут на большом экране фильм «История гражданской войны», который долгое время считался утерянным. О вкладе Вертова в мировое кино «Новый день» поговорил с директором фестиваля-практикума «Кинопроба» Лилией Немченко.

Главный принцип Вертова – «кино рождается на монтажном столе», говорит эксперт. «Дзига дал кинематографу не столько технические открытия (технические открытия принадлежат его брату оператору Михаилу Кауфману), сколько содержательные. Он отказался от главного принципа другого основателя документального кино Флаэрти, а именно, от наблюдения», рассказывает Лилия Немченко. В подходе американского режиссера автор как бы сторонний наблюдатель, влияние кинематографиста на происходящие события снижено до минимума. «Вертов предлагает другое понимание документалистики: жизненный материал препарируется волевым внедрением автора с помощью разных видов монтажа». Одна из целей этого – показать то, что при просмотре рядовой зритель бы мог не заметить или не обратить внимания.

Фото из Госархива

Вертов, например, внедрил инверсию (изображение обратного хода времени) в кино. Этот элемент использует Элем Климов в фильме «Иди и смотри» 1985 года, когда разрушенные войсками Вермахта дома восстают из пепла.

Сейчас эти элементы используются в кино, но для этого кто-то должен был их открыть. По словам Лилии Немченко, любое монтажное кино в мире исповедует принципы Дзиги Вертова: «Вся французская «новая волна», Жан-Люк Годар боготворил советского режиссера, как и Тарантино».

Завершится футороспектива фильмом «Годовщина революции». Он долгое время считался утерянным. Заново по кусочкам фильм собрал историк кино Николай Изволов. По его словам, в 20-е фильм отправился на склад. «Годовщина революции» разделилась на фрагменты. Так она и хранилась в архиве. Николай Изволов говорит, что сотрудники не знали, что это части одного фильма, поэтому записали их под разными условными названиями. В 2017 году киновед Светлана Ишевская обнаружила афишу этого фильма со всеми надписями. «Я пошел в архив, где методично просматривал ролики, имевшие отношение к 1917-1918 году. И я их собрал. Выяснилось, что фильм сохранился процентов на 98», – сказал историк.

Кадры из фильма Anniversary of the Revolution; Источник youtube канал hyperkinorus.

По словам Николая, лента – фреска событий 1917-18 годов. В ней есть Февраль 17-го года, Октябрь в Москве, начало Гражданской войны. Фильм заканчивается октябрем 1918-го года.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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