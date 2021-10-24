За сутки в Екатеринбурге площадь тлеющих торфяников сократили в 2 раза

На юге столицы Урала горит торфяник на участке в 0,9 гектара. За сутки пожарные сократили площадь тления в два раза. По информации МЧС, в тушении задействованы 270 человек и 110 единиц техники.

За прошедшую неделю сотрудники МЧС сократили площадь огня почти в пять раз: с 4,5 до 0,9 гектаров.

По информации Роспотребнадзора по Свердловской области, за сутки на юге городе в атмосферном воздухе не выявлено превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ.

Как уже писал «Новый День», торфяники горят возле микрорайона Солнечный с 9 октября. Екатеринбург трижды накрывал смог.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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