Умер известный на Урале повар Франческо Спампинато

Стало известно о смерти известного итальянского повара Франческо Спампинато. Много лет он прожил на Урале, был шеф-поваром нескольких ресторанов, запускал совместные проекты итальянской кухни с уральскими бизнесменами.

Долгое время Спампинато боролся с раком, однако екатеринбургские медики не смогли ему помочь, и он вернулся на родину. Франческо скончался на Сицилии, сообщила кулинарный критик Елена Быбина.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 24.10.21

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