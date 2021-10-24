В центре Екатеринбурга эвакуировали жильцов «хрущевки» из-за утечки газа

В центре Екатеринбурга в доме на улице Московской, 48а, сегодня вечером эвакуировали всех жильцов из-за утечки газа в квартире на пятом этаже в третьем подъезде, передаёт «Новый День». Первоначально сообщалось о взрыве, однако в управлении МЧС России по региону сообщили, что речь о «хлопке газовоздушной смеси», и на этот раз формулировка действительно подходит – обошлось без разрушений, в том числе в квартире, где случилось ЧП. Тем не менее, двоих пострадавших госпитализировали. Это два человека – 1994 года рождения и 2001 года рождения.

Как рассказала «Новому Дню» жительница дома Светлана, по некоторым данным, речь идёт о квартире, которая сдавалась в аренду. «Там балкона не было. Окна во двор выходят. Раньше соседи с пятого этажа жаловались, что жильцы курят в помещении, и натягивает дым в другие квартиры. Не знаю, на этих арендаторов жаловались или на других», – рассказала Светлана.

По ее словам, в доме позапрошлым летом отключали газ на три недели. «Приходили газовики проверять оборудование, а нескольких жильцов никак не застать было – ни в будни, ни в выходные. Весь подъезд без газа сидел, мы в мультиварке готовили, как остальные обходились, не знаю. Точно помню, что на пятом этаже одна или две квартиры были, из-за которых все куковали», – рассказала она.

Добавим, в пресс-службе областной прокуратур заявили о проведении проверки по факту ЧП на Московской.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 24.10.21

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