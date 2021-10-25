Поток мигрантов в Свердловскую область вырос в два раза по сравнению с прошлым годом

В 2021 в Свердловскую область въехала 91 тысяча мигрантов. Это в два раза больше, чем в прошлом году – тогда в регион прибыла только 41 тысяча. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник отдела по вопросам трудовой миграции управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области Александр Бирюков. Часть из приехавших подолгу живет на Урале, кто-то выполняет работы и уезжает в свою страну.

Массовая вакцинация въезжающих в регион пока не проводится: «В перспективе вакцинирование планируется. Но при оформлении различного рода патентов: на временное проживание, вида на жительство, гражданства – мы требуем медицинские документы. И сдача теста на наличие Covid-19 – у нас обязательное условие. Те иностранные граждане, которые заключают трудовой договор, вакцинируются за счет работодателя», – рассказал Александр Бирюков. По данным спикера, сейчас на Среднем Урале проживает более 100 тысяч мигрантов.

По словам Татьяны Кансафаровой, исполнительного вице-президента Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, самая большая потребность в мигрантах у работодателей в сфере строительства. Сейчас в ней занято больше 6 тысяч человек, еще 3 тысячи работают в обрабатывающей промышленности, тысяча человек – в торговле.

Больше всего мигрантов на Среднем Урале из Узбекистана, их в регионе порядка 40 процентов. Еще 33% – граждане Киргизии, 10% – из Армении. Едет в регион и высококвалифицированная рабочая сила, но ее в десятки раз меньше. В основном это граждане из дальнего зарубежья.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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