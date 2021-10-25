На Урале обновлен рекорд по коронавирусу – суточная заболеваемость растет

В Свердловской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. Причем день ото дня подтвержденных диагнозов все больше. За минувшие сутки к списку прибавилось 644 заболевших. Всего заразились с начала распространения инфекции153 237 человека в Свердловской области.

За последние 24 часа подтверждена смерть 30 человек от коронавируса. Всего Covid-19 унес жизни 7288 свердловчан.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 25.10.21

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