Первый день проверки QR-кодов в Екатеринбурге: чиновники с карточками, депутатов не трогают

С сегодняшнего дня в Свердловской области начал действовать режим проверки QR-кодов сертификатов вакцинации от коронавируса при входе в административные здания, музеи, библиотеки и спортивные учреждения. «Новый День» выяснил, как это выглядит на практике.

В областном правительстве охранники проверяют QR-коды и паспорта только у посетителей «белого дома». Сотрудники проходят по электронным пропускам, в которые уже вшиты данные об их кодах. «У меня стоят все прививки, поэтому я сегодня просто пришла и зашла. Ни очереди, ни суеты», – рассказала агентству одна из сотрудниц правительства.

По аналогичной схеме организован вход в администрацию Екатеринбурга. «Подавляющее большинство сотрудников поставили первую или вторую прививку, предъявили справку о перенесенном заболевании или медотводе. Для всех них доступ открыт. Тех, у кого ничего нет, – единицы. Как правило, это сотрудники, кто в данный момент находится в отпуске или на больничном. С ними вопрос будет решаться по мере выхода на работу», – сообщила пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян. Она уточнила, что данные о прививках собирались заранее отделом кадров, а затем были синхронизированы с электронной системой входа в здание.

А вот в городской думе правила не такие строгие. Как рассказал «Новому Дню» председатель ЕГД Игорь Володин, сегодня депутаты проходили в здание как обычно, никто не проверял у них QR-коды.

«У нас вакцинировано 95% аппарата думы. У остальных 5% есть медотвод. На входе пока ничего не смотрели. Мне кажется, на этой неделе ничего проверять не будут, а вот со следующей начнут. Но там будут нерабочие дни, и дума будет работать по сокращенному графику», – сообщил собеседник агентства. Сотрудники аппарата думы подтвердили «Новому Дню», что QR-коды у них сегодня не спрашивали.

Добавим, документы о вакцинации с сегодняшнего дня должны запрашивать и в музеях, но большинство из них не работает по понедельникам. В библиотеках QR-коды уже начали проверять. «Библиотека Белинского сегодня работает с 12 часов. У первых посетителей никаких нареканий не было. У нас есть пропускной пункт, где проверяют QR-коды. Они хорошо считываются как в распечатанном виде, так и в электронном. Данные кодов сверяются с документом, удостоверяющим личность. Это могут быть паспорт, водительские права или наш читательский билет. Возник только один вопрос: может ли к нам прийти гражданин другого государства. Дело в том, что у нас есть отдел иностранной литературы, которым пользуются иностранные студенты. По указу губернатора, если у посетителя есть документ, подтверждающий прививку от коронавируса, то он может прийти», – рассказала заместитель директора областной библиотеки Белинского Елена Гармс. Она добавила, что все сотрудники библиотеки также показывают QR-коды, чтобы пройти к рабочему месту. Коллектив был предупрежден об этом заранее.

В спортивных объектах требование губернаторского указа тоже соблюдают. Например, в спорткомплексе «Юность» у родителей, которые приводят детей, на входе проверяют наличие QR-кода. Без него в здание не пускают.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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