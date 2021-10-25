На «Госуслугах» выбирают деревни, куда провести интернет: в список попал Екатеринбург

На портале госуслуг идет голосование за населенные пункты, куда проведут скоростной интернет. Проголосовать можно через интернет, а также – написать бумажное письмо в министерство цифрового развития. Для каждого региона установлена своя квота, для Свердловской области – это 32 населенных пункта. Пока в регионе проголосовали менее двух тысяч человек, в перечень попали 50 поселений.

Выбор должен идти среди малых населенных пунктов: сел, деревень, хуторов, аулов и т.д. На практике в списке есть и относительно крупные города, центры одноименных городских округов, которые точно не попадают под определение малочисленных, да и интернет там существует. Например, Каменск-Уральский (третий по численности город области), Красноуфимск, Тавда, Первоуральск, Камышлов. Возможно, все дело в том, что как устроено голосование. Пользователь может ввести любой город области, к примеру, Екатеринбург. «Госуслуги» не проверяют, попадает ли он под нужные критерии. Однако голос засчитывается не просто за город, а за конкретную точку, которая уже есть в рейтинге, причем находится на более высокой позиции. Если выбрать Екатеринбург, то голос отдадут варианту «г. Екатеринбург, тер. ТСН Вишневая станица» (это частный сектор в пределах ЕКАДа на полсотни домов). Хотя в списке есть также «Екатеринбург, Горный Щит».

Впрочем, в перечне есть действительно небольшие поселения, например, село Щербаково Каменского района, в котором, по данным переписи 2010 года, жили 58 человек. Или поселки побольше, но тоже малочисленные: Новолялинский р-н, поселок Старая Ляля – здесь живет пара сотен человек. А еще в список попали садовые товарищества, которые отдельным населенным пунктом не являются.

Как уточняется в правилах на сайте госуслуг, выбирать будут между населенными пунктами численностью 100-500 человек, причем интернет будут проводить только туда, где есть техническая возможность подключения. Голосуют все регионы страны, кроме Москвы и Санкт-Петербурга – столицы в программу устранения цифрового неравенства не попали.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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