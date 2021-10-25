На домашние матчи «Автомобилиста» пустят только по QR-коду вакцинации

Хоккейный клуб «Автомобилист» объявил, что на ближайшие домашние матчи болельщиков будут пропускать на арену только по QR-коду вакцинации от коронавируса. «Согласно указу губернатора Свердловской области, начиная с 25 октября, доступ зрителей в спортивные сооружения, в том числе и ледовые арены, где проводят свои матчи команды системы нашего клуба, осуществляется по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию от Covid-19, либо перенесенное заболевание.

Таким образом, по решению региональных властей для доступа на домашние матчи «Автомобилиста», «Авто» и «Горняка-УГМК» необходимо иметь не только билет на игру, но и QR-код, а также документ, удостоверяющий личность», – сообщили в пресс-службе клуба. Это же требование касается и сотрудников СМИ. Отметим, что на хоккейных матчах продолжает действовать ограничение по числу зрителей – на игру может прийти не более 500 человек. Болельщики в соцсетях жалуются, что не могут достать билеты, другие не довольны требованием QR-кодов.

Домашняя серия матчей «Автомобилиста» начнется 26 октября, в этот день команда сыграет с казанским «Ак Барсом». В четверг, 28 октября, уральцы встретятся с подмосковным «Витязем», а в субботу, 30 октября, предстоит матч с пекинским «Куньлунь Ред Стар».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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