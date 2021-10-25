Таможня раскрыла, как выросли доходы металлургов и медников за второй год пандемии

С начала года в Свердловской области экспорт в денежном выражении вырос на 55%, при этом вес товаров увеличился только на 22%. Рост обеспечили в основном экспортеры медной и цветной металлургии, а такой разрыв между суммой и весом объясняется ростом стоимости ресурсов и колебаниями валюты. Причем по некоторым позициям разрыв оказался еще больше.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов, за 9 месяцев этого года таможня оформила товаров на вывоз на 11,8 млрд долларов, при том что за весь прошлый год сумма составила всего 11 млрд. Импорт при этом даже слегка просел: оформлено на 3 млрд долларов, на 8% меньше, чем в прошлом году.

Руководитель УТУ рассказал, какие категории товаров дали самый серьезный экспортный рост. На первом месте – медные катоды, они составляют 17% экспорта. Стоимость их выросла на 66%, а вес – только на 13%. Следующая позиция – плоский стальной прокат, в стоимости экспорт вырос в 4 раза, а по весу – в два. Слябы стальные литые в два раза выросли по стоимости и всего на 14% по весу. Медная проволока подорожала на 68%, а по весу – на 8%. «В текущем году рост экспорта обеспечили наши экспортеры продукции медной и цветной металлургии», – прокомментировал Фролов.

Что касается импорта, то здесь половину составляют летательные аппараты, электрические машины и оборудование для производства. Плюс через Россию транзитом идут средства индивидуальной защиты, которые Европа закупает у Китая, но, отметил Фролов, мы обеспечиваем себя сами с лета прошлого года.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 25.10.21

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