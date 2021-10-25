Горожане за день собрали деньги и выкупили у хозяина умирающую от голода лошадь (ФОТО)

К активистке Лейле Гусейновой обратились за помощью екатеринбуржцы, рассказав, что во дворе частного дома на улице Технической больше недели под дождем и снегом стоит изможденная белая лошадь, которую никто никогда не кормит.

Фото: Лейла Гусейнова, благотворительный Фонд Ройзмана

«Уже дней 8-9 во дворе в любую погоду в этом углу стоит совершенно замученная исхудавшая белая лошадка, без еды, без навеса под дождем и мокрым снегом. Никто из моей семьи ни разу не видели, чтобы ее кормили, чтоб кто-нибудь вообще подходил к ней!» – написала сотрудница Фонда Ройзмана Лейла Гусейнова на своей странице в Facebook.

Через несколько часов активисты нашли хозяина лошади: «Он утверждает, что с лошадкой все хорошо. Но! Вот комментарий от профессионала: «У лошади в доступе гнилое сено (взяла рукой, сено мокрое, по состояние было даже ощутимо, что всё очень плохо)».

Стали собирать деньги на покупку лошади, чтобы забрать ее в конный клуб. Цена животного – 80 тысяч. Меньше чем за сутки необходимая сумма набралась.

Час назад на странице женщины появился пост. Там написано, что сейчас лошадь находится в конном клубе «Апрель».

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 25.10.21

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