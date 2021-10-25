В Серове новая разборка на рынке похоронных услуг (ФОТО, ВИДЕО)

В воскресенье в Серове директора двух похоронных агентств приехали выяснять отношения к директору агентства ритуальных услуг Дмитрию Кирееву. Встреча не обошлась без драки и полиции.

Разборка похоронщиков в Серове

24 октября около 15 часов дня директор похоронного агентства «Прощание» Владимир Овсянников позвонил директору агентства ритуальных услуг «Обряд» Дмитрию Кирееву с приглашением «на стрелку». Темой встречи было требование «поделиться». По словам Киреева, по тону собеседника было сразу понятно, что он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Разговаривать с пьяным конкурентом Киреев отказался. Однако через несколько минут после звонка на частную территорию Дома прощания «Обряда» ворвались посторонние. В этот момент в подсобных помещениях агентства были только дежурный водитель и строитель.

Сотрудники «Обряда» рассказали, что на территорию въехал Porsche с 4 людьми, из которого вышли директор похоронного агентства «Прощание» Владимир Овсянников и директор похоронного агентства «Память» Кирилл Кряжевских. Они начали по-хозяйски врываться в помещение «Обряда» и требовать директора Дмитрия Киреева.

Владимир Овсянников

По словам работников «Обряда», Овсянников и Кряжевских – были в состоянии опьянения. Затем к директорам-похоронщикам начали прибывать группы поддержки – машины с «крепкими ребятами».

Кирилл Кряжевских

«Обрядовцы» вызвали полицию – их возмутило проникновение на частную территорию пьяных людей, которые начали оскорблять сотрудников агентства. К приезду полиции на парковке Дома прощания «Обряда» было уже около 30 человек незваных гостей, а со стороны «Обряда» – лишь водитель, менеджер Анастасия Баранова и жена директора Ольга Киреева. Несмотря на присутствие представителей силового ведомства, прибывшие продолжали оскорблять работников ритуального агентства «Обряд», в том числе женщин.

Директор муниципального похоронного агентства «Прощание» угрожал пригнать муниципальные мусоровозы и заблокировать улицу полностью. Не отставал от приятеля и директор предприятия «Память» Кирилл Кряжевских – в знак недовольства он пытался снимать штаны и демонстрировать окружающим свои чресла. Внушения полицейских силы не возымели, и дело кончилось небольшой стычкой. Ольга Киреева, жена директора «Обряда», в ответ на очередную угрозу и махания руками одного из бойцов Овсянникова и Кряжевских, самостоятельно нейтрализовала нападавшего. Сам Дмитрий Киреев был в Новой Ляле по делам и приехал к месту стычки уже после произошедшего. От переговоров Киреев отказался, после чего визитеры согласились покинуть территорию «Обряда».

По словам Киреева, подобные истории происходят уже не первый раз: «В мой адрес постоянно поступают угрозы от директоров компаний «Прощание» и «Память». Эти ребята со своими «крепкими пацанами» уже не первый раз приезжают на нашу частную территорию, безобразничают, хулиганят и оскорбляют наших работников. Вести какие-то переговоры с людьми в состоянии алкогольного и наркотического опьянения – это полный бред. Да еще и с требованием отдавать им какой-то «их долян». Но этот беспредел из 90-х надо как-то останавливать».

Дмитрий Киреев написал заявление в полицию с просьбой проверить поступающие в его адрес угрозы от директора муниципального похоронного агентства «Прощание» Владимира Овсянникова и директора похоронного агентства «Память» Кирилла Кряжевских.

Серов, Таисья Юсупова

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