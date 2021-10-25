В лесу под Нижним Тагилом нашли останки 14 человек. Полиция и СК проверяют местное кладбище

В Нижнем Тагиле в лесу возле горы Долгой обнаружили прикопанные человеческие останки. Кости были свалены в кучу и засыпаны землей, сообщает Е1.ru со ссылкой на местного жителя. В жуткой находке насчитали скелеты как минимум 14 человек. Правоохранители уже проводят проверку.

В пресс-службе областного следственного комитета сообщили, что криминальная версия появления останков не рассматривается. При первоначальном осмотре костей признаков криминального события не обнаружено. Не исключается, что сваленная куча останков связана с тем, что на расположенном рядом кладбище появились новые захоронения на месте заброшенных могил. Все обстоятельства ЧП устанавливают сотрудники следственного отдела по Ленинскому району Нижнего Тагила.

«Утверждать, что найденные останки людей являются массовым захоронением, на данном этапе пока преждевременно. В ближайшее время в место обнаружения намерены выехать для дополнительного комплексного осмотра руководители не только полиции Нижнего Тагила, но и наши коллеги из других правоохранительных и контролирующих органов. По итогам всех мероприятий и будет делаться вывод о происхождении останков», – заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

Нижний Тагил. Другие новости 25.10.21

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